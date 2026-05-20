بعد التتويج بالدوري.. مدرب الجوية: اللقب كان تحدياً

شفق نيوز- بغداد

أكد العُماني رشيد جابر مدرب فريق القوة الجوية، مساء اليوم الأربعاء، أن التتويج بلقب الدوري العراقي للموسم 2025-2026 جاء بعد مشوار صعب ومليء بالتحديات، مشيراً إلى أن الفوز يمثل حدثاً كبيراً للنادي وجماهيره.

وقال جابر، في تصريحات عقب الانتصار على الزوراء والتتويج باللقب: "كانت المهمة صعبة، ولقب الجوية حدث كبير أهديه إلى الجماهير التي ساندتنا طوال الموسم".

وأضاف أن "الفريق خاض الموسم في ظروف معقدة، لكنه نجح في تحقيق أهدافه بفضل الإصرار والعمل الجماعي"، مبيناً أن "فريق الزوراء كان نداً قوياً وصعّب المهمة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يتمكن الجوية من حسم الفوز والتتويج باللقب".

وأشار جابر إلى أن "روح الفريق كانت العامل الأبرز في تحقيق البطولة"، مؤكداً أن "عودة الصقور الى مكانتهم الطبيعية جاءت بفضل تكاتف الإدارة والجماهير واللاعبين".

وأوضح أن "أكثر ما أزعجني خلال الموسم كان ضغط المباريات وعدم وضوح مواعيد بعضها في أوقات مناسبة، الأمر الذي زاد من صعوبة المهمة، لا سيما مع السفر المتواصل خلال فترات زمنية قصيرة".

وختم حديثه بالقول إن "هذا اللقب يمثل تحدياً خاصاً لي، كونها تجربتي الأولى في الدوري العراقي"، معرباً عن سعادته بـ"تحقيق البطولة مع الجهاز الفني واللاعبين، وأشكر إدارة النادي ورئيسه والجماهير التي وقفت إلى جانبي منذ اليوم الأول لتولي المهمة".

وحقق فريق القوة الجوية، مساء اليوم الأربعاء، فوزا قاتلا على الزوراء في ديربي العاصمة بنتيجة 2-1 ليحسم لقب الدوري قبل جولتين برصيد 83 نقطة.