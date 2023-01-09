بعد البصرة.. الكويت تعلن استضافتها خليجي 26

شفق نيوز/ بعد انطلاق بطولة خليجي 25 لكرة القدم بنسختها الخامسة والعشرين في مدينة البصرة العراقية، قبل أيام، صدر قرار جديد بشأن دولة الاستضافة للبطولة المقبلة بنسختها السادسة والعشرين.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي، عبد الله الشاهين، اليوم الاثنين، إن "الكويت ستستضيف كأس الخليج القادم خليجي 26".

وأضاف الشاهين أن توقيت البطولة سيحدد في وقت لاحق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين: الكويت ستستضيف كأس الخليج القادم خليجي 26 على أن يُحدد التوقيت لاحقاً. pic.twitter.com/9aeGj6ww2o — المجلس (@Almajlliss) January 8, 2023

وافتتحت في استاد البصرة جنوب العراق، الجمعة، بطولة خليجي 25 بحفل مميز وحضور جماهيري غفير.

وحضر حفل الافتتاح رؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم، حمد بن خليفة آل ثاني، والفلسطيني، جبريل الرجوب، والبحريني، الشيخ علي بن خليفة، وشخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة.

ويشارك في البطولة فرق من السعودية والإمارات وعمان واليمن وقطر والبحرين والكويت، بالإضافة إلى العراق.

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي التي تعد بطولة لم الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج، للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى التي أقيمت في العاصمة بغداد عام 1979.

وتحولت البطولة التاريخية التي انطلقت للمرة الأولى عام 1970 من البحرين، إلى مظلة كيان جديد باسم "اتحاد كأس الخليج العربي" الذي تأسس في عام 2016 خصيصا لرعاية هذا العرس الكروي الخليجي المقام كل عامين.

وتقرر إقامة النسخة الثالثة والعشرين في قطر بسبب الحظر الدولي المفروض على الكويت التي تعتبر هي صاحبة حق التنظيم بناء على مبدأ المداورة بين الدول، لكن رفع الحظر قبل أسابيع أدى لاستعادة الكويت حقها في "خليجي 23".

وعادت "خليجي 24" إلى قطر عام 2019 قبل أن تتوقف البطولة بعد وباء كورونا الذي اجتاح العالم، ثم تسند إلى العراق بعد رفع الفيفا لحظره مطلع العام الماضي.