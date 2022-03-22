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بعد الاعتراضات .. تغيير موقعة الزوراء والقوة الجوية الى الشعب الدولي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-22T11:29:20+0000
بعد الاعتراضات .. تغيير موقعة الزوراء والقوة الجوية الى الشعب الدولي

شفق نيوز / قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إقامة مباراة الزوراء والقوة الجوية ضمن منافسات بطولة كأس العراق، على ملعب الشعب الدولي، بعد اعتراض إدارة الفريقين على تحديد ملعب الزوراء لاقامة اللقاء سابقاً.

وقال مصدر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز إن "مباراة نادي الزوراء والقوة الجوية ضمن منافسان ربع نهائي كاس العراق ستقام على ملعب الشعب الدولي بدلا من ملعب الزوراء"، مبينا ان "ذلك جاء بسبب الاعتراضات على عدم سعة الملعب لجماهير الناديين".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "المباراة ستقام في موعدها المحدد يوم السبت وفي تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكانت إدارة نادي الزوراء أعلنت، اليوم الثلاثاء، رفضها إقامة مباراة فريقها الكروي أمام القوة الجوية ضمن منافسات ربع نهائي كأس العراق على ملعبها، وفيما بينت ان الملعب صغير وسيحرم جمهور الناديين من مشاهدة ديربي العاصمة، اكدت تقديمها طلباً رسميا لاستبدال ملعبها بآخر دولي.

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