بعد الاعتداء على جماهيره في مباراة ديالى.. الشرطة يطالب بالتحقيق ومحاسبة المتسببين

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم السبت، عزمها تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، على خلفية الأحداث والمخالفات التي رافقت مباراة فريقها أمام نظيره ديالى يوم أمس.

وكانت مواجهة الأمس قد انتهت بفوز الشرطة على ديالى بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة الـ35 من دوري نجوم العراق الذي شارف على الانتهاء.

وأعربت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن استنكارها وأسفها الشديدين إزاء الأحداث التي رافقت المباراة "وما شهدته من اعتداءات واضحة طالت جماهير نادي الشرطة أمام أنظار الجميع، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والجروح" بين مشجعي "القيثارة الخضراء".

وأضافت أن "ما حدثَ لا يمتُّ إلى الروحِ الرياضيّةِ بصلة، ويتنافى مع القيمِ والمبادئ التي يجبُ أن تسودَ الملاعبَ الرياضيّة، والتي تقومُ على الاحترامِ المُتبادل، وحمايةِ الجماهير، وتأمين سلامتها".

وطالبت الجهاتَ المعنيةَ بـ"فتحِ تحقيقٍ عاجلٍ وشاملٍ لكشفِ ملابساتِ ما جرى، واتخاذ الإجراءاتِ القانونيّة والانضباطيّة بحقِّ كل المتسببين، حفاظاً على أمنِ الملاعب، ومنع تكرارِ مثلِ هذه التصرفاتِ التي قد تُفضي إلى عواقبَ لا تُحمدُ عقباها مستقبلا".

وأكدت الهيئة الإدارية، عزمها "تقديم شكوى رسميّة إلى الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، مدعّمةً بالأدلةِ والتقاريرِ كافة الخاصة بالأحداثِ؛ انطلاقاً من حرصنا على حمايةِ جماهيرنا والدفاع عن حقوقها المشروعة".

وحملت الهيئة، "مشرفَ المباراة جميع العواقبِ الإداريّة والقانونيّة في حالِ تغافله عمداً عن ذكرِ هذه الأحداثِ المؤسف"، داعية "جماهيرَ الشرطة الوفية إلى التحلي بالهدوءِ والانضباط، والتعاملِ بروحِ المسؤوليةِ المعهودة عنها، تأكيداً للصُورةِ الحضاريّة التي تمثلها جماهيرُ القيثارة في الملاعب كافة".