بعد اكتمال المحترفين.. منتخب العراق يجري أول وحدة تدريبية استعداداً لكأس آسيا

شفق نيوز/ أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، يوم الأربعاء، اكتمال وصول لاعبي المنتخب المحترفين إلى "أبوظبي".

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين وصلوا بالكامل اليوم إلى (أبوظبي) للانخراط بأول وحدة تدريبية مع زملائهم المحليين استعداداً للقاء منتخب كوريا الجنوبية ودياً، يوم السبت 6 كانون الثاني الجاري".

وأضاف أن "الأسماء التي وصلت تباعاً هم (يوسف الامين، وأسامة رشيد، ودانيلو السعيد، وآلان محي الدين، وفرانس بطرس، وزيدان إقبال، ومنتظر الماجد، و ميرخاس دوسكي، وأمير العماري، وريبين سولاقا، وعلي الحمادي)".

وأكد عماد أن تدريبات المنتخب ستبداً اليوم الأربعاء، بينما سيواجه المنتخب السبت المقبل نظيره كوريا الجنوبية قبل أن يشد الرحال إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

وكان مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، قد استدعى في اللحظات الأخيرة قبل توجه المنتخب إلى الإمارات آكام هاشم لاعب نادي أربيل، بديلا لأمجد عطوان بعد إصابة الأخير في مباريات دوري المحترفين العراقي.