بعد اقل من يوم على افتتاحها.. نفاد تذاكر خليجي 25

شفق نيوز/ اكد مصدر في اللجنة التنظيمية لبطولة خليجي 25، يوم الأحد، نفاد التذاكر الإلكترونية لمباراة افتتاح خليجي 25 بعد 18 ساعة من طرحها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اقبالاً واسعاً على شراء التذاكر الالكترونية من دول خليجية فور إطلاقها وهذا مؤشر جيد وبداية طيبة للحضور الذي ستشهده البطولة".

وبين أنه "لم يتبقَ من تذاكر مباراة افتتاح خليجي 25 لغاية صباح اليوم سوى المقاعد التي تكون خلف المرمى من الجانبين".

من جانب آخر، أكد الناطق الاعلامي للاتحاد احمد الموسوي؛ أن "اختيار سعر التذاكر كان من اختصاص اللجنة العليا المنظمة والاتحاد الخليجي لكرة القدم بالاتفاق مع الشركة المتعهدة".

واضاف ان "تذاكر مباراة العراق والكويت الودية سيكون بيعها مباشر بينما ستكون تذاكر بطولة خليجي 25 الالكترونية اضافة لفتح خمس مواقع تبيع التذاكر بشكل يدوي".

وكان اتحاد الكرة كشف التفاصيل الدقيقة لعملية بيع تذاكر خليجي 25، حيث ستكون البطاقات من أربع فئات و سعر البطاقة سيبدأ من 15 الف دينار الى 60 الف دينار بحسب فئة البطاقة و مكان الجلوس داخل الملعب.

خمسة أماكن لبيع التذاكر بصورة مباشرة و هي :

ملعب البصرة الدولي

كورنيش البصرة

تايم سكوير

شنشل مول

ملعب الميناء

وتعاقد اتحاد الكرة مع شركة اميركية لتنظيم عملية البيع ودخول الجماهير الى أماكن جلوسهم في الملعب لقاء حصولهم على 9 مليون دولار لهذه العملية .

وسيكون 70‎%‎ من ريع مباريات خليجي 25 من نصيب اتحاد الكرة و 30٪؜ لاتحاد كأس الخليج.