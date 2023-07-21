بعد اقل من اسبوع.. علي جاسم يطلب فسخ عقده مع أنطاليا سبور التركي

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الكهرباء بأن لاعبها السابق علي جاسم طالب الاعتذار عن الاستمرار مع نادي أنطاليا سبور بشكل مفاجىء .

وقال عضو المكتب الإعلامي خيام الخزرجي لوكالة شفق نيوز؛ "تفاجأنا بخبر وصلنا من اللاعب علي جاسم الذي قرر ترك النادي التركي دون معرفة السبب والعودة الى بغداد".

واضاف ان "اللاعب علي هو المسؤول عن قراره ولا دخل لنادي الكهرباء بقراره الأخير".

واشار الى ان "علي قرر ترك النادي بعد اول وحدة تدريبية شارك بها مع الفريق"، مبينا أن "النادي قدم اللاعب للإعلام وتعاقد معه رسميا .

وكان لاعب الكهرباء علي جاسم تعاقد مع فريق انطاليا سبور التركي لثلاث مواسم.