بعد اقالة جثير.. القوة الجوية تستقطع 10 % من عقود لاعبيها

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي فرض غرامة مالية على لاعبي الفريق الأول باستقطاع 10 % من عقودهم للموسم الكروي الحالي.

واكدت الادارة في حال فوز الفريق بلقب الدوري سيتم إلغاء الغرامة.

وكانت إدارة نادي القوة الجوية اقالت مدرب فريقها الكروي قحطان جثير وكادره المساعد من تدريب الفريق بعد الخسارة الاخيرة امام الكهرباء 2-3 ، وجاءت الاقالة جاء بعد الضغط الجماهيري سيما بعد فقدان الفريق للصدارة من خسارته الاخيرة امام الكهرباء.