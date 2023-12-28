بعد اعلان كاساس قائمة منتخب العراق.. "صدمة" من خط الهجوم ومشكلة الدفاع الأزلية

شفق نيوز/ بعد اعلان الاسباني خيسوس كاساس قائمة باسماء لاعبي المنتخب العراقي لنهائيات اسيا المقررة في قطر العام المقبل، استطلعت وكالة شفق نيوز، آراء متخصصين بشأن تشكيلة المنتخب وكيف يرون الأسماء التي تم استدعائها لتمثيل العراق في الاستحقاق القاري المقبل.

يقول المدرب والمحلل الكروي حمزة داود، لوكالة شفق نيوز، إن الجميع تعرف بعد انتظار على قائمة المنتخب الوطني وبالتأكيد ستكون هناك آراء مختلفة بين مؤيد ومعارض، لكن للامانة ارى من وجهة نظري ان القائمة متوازنة من حيث مراكز اللاعبين والمستويات التي قدمها اغلبهم مع أنديتهم.

وأضاف، عند التمعن في الخطوط الثلاثة فإننا نجد ان خط الوسط هو الأفضل من جميع الخطوط لما يشكله من ثقل كبير داخل الملعب ولكننا مصدومون بخط الهجوم الذي يضم ثلاثة مهاجمين اثنين منهما لم يقدما ما مطلوب منهما بالدوري بصورة تمكنهما من طمأنة الجمهور بأكبر محفل آسيوي يضم خيرة المنتخبات.

وأوضح داود، ان اللاعب ايمن حسين مازال متذبذب المستوى وغير فعال، اما مهند علي "ميمي" فان الاصابة التي لحقت به جعلته غير جاهز بدنياً، ونبقى فقط باللاعب علي الحمادي فإنه جاهز ومكتمل لكننا نبقى بحاجة الى مهاجم صريح مؤثر داخل المستطيل الأخضر.

وتابع، لو فرضنا ان المدرب كاساس فكر باللعب بمهاجمين اثنين فإن احدهما سيكون غير مؤثر وهنا يكمن الخلل وكان لابد من التفكير بهذا الجانب .

وفيما يخص خط الدفاع، فانها المشكلة الازلية، بحسب الكابتن داود الذي يرى أن قلب هذا الخط المهم مازال لا ينبض بصورة مؤثرة علماً انه الاهم في بناء وقطع الهجمات.

وختم قائلا، نحن ذاهبون الى قطر ولدينا نواقص كثيرة وهذا سبب رئيس سيبعدنا عن المنافسة على اللقب.

بدوره قال المدرب والمحلل الكروي صالح راضي لوكالة شفق نيوز، أرى أن الأسماء التي تم اختيارها مقنعة مع بعض الملاحظات على عدد منها، لكن تبقى الاختيارات اولا واخيراً نابعة من قناعة المدرب خيسوس كاساس .

وأوضح راضي، أن المدرب هو المسؤول الأول والأخير عن خياراته وهو وحده سيتعرض للمساءلة في حال تعرض المنتخب لأي إخفاق.

وبين أن بطولة آسيا مهمة صعبة، وسنواجه منتخبات قوية وعلى مستوى عال وسننتظر ماسيقدمه المنتخب في هذا المحفل القاري المهم، ونامل من لاعبينا ان يكونوا على قدر المسؤولية ويطبقوا ما مطلوب منهم من المدرب .

واشار الى ان ثقتنا كبيرة بمدرب منتخبنا الاسباني خيسوس كاساس كونه عمل بخطوات جيدة واسس منتخب وفق ما موجود من اسماء لاعبين في ملاعبنا كما انه اقرب منا للاعبين ويعرف جيدا امكانية كل لاعب.

ولفت، علينا ان نشير لنقطة مهمة ان المنتخب العراقي بحاجة الى مهاجم صريح يعتمد عليه المنتخب في ترجمة الهجمات الى اهداف من اي فرصة تسنح له .

وكشف مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، أمس الأربعاء، قائمة بأسماء المنتخب المشارك بنهائيات بطولة اسيا في قطر 2024 .

وتألفت التشكيلة من "جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل" لحراسة المرمى، والدفاع "زيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان، و ميرخاس دوسكي واحمد يحيى وحسين علي ، والآن محي الدين".

وخط الوسط "إبراهيم بايش وزيدان اقبال واحمد علي واسامة رشيد وامير العماري وامجد عطوان وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الانين ودانيلو سعيد ومنتظر ماحد"، وللهجوم علي الحمادي وايمن حسين ومهند علي".