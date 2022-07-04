بعد اعلانه الرحيل.. إدارة الزوراء تتمسك بـ"عباس قاسم": عقده يمتد لموسم آخر

شفق نيوز/ أبدت الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، يوم الإثنين، استغرابها إزاء إعلان اللاعب "عباس قاسم" الرحيل عن صفوف الفريق عبر صفحته الرسمية.

وقال عضو الهيئة عبد الرحمن رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، والجهاز الفني للفريق برئاسة ايوب اوديشو ، يؤكدان تمسكهما بخدمات اللاعب عباس قاسم للموسم المقبل، كونه ابن النادي ولاعب على مستوى فني عال وأن الإدارة تتمسك به لما قدمه للفريق من جهد وأداء متميز في المواسم الماضية".

وبين ان "إدارة النادي استغربت لإعلان اللاعب الرحيل عن الزوراء عبر صفحته الشخصية دون الرجوع للإدارة"، مؤكداً أن "اللاعب عباس قاسم ينتهي عقده مع الفريق نهاية موسم المقبل فهو مازال لاعباً ضمن كشوفات الزوراء".

وكان لاعب خط دفاع الزوراء عباس قاسم اجرى عملية جراحية على مستوى الركبة في العاصمة اللبنانية بيروت، تكللت بالنجاح مما أبعدته عن اللعب لنهاية الدوري الممتاز للموسم 2021-2022.