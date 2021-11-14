بعد اعتذار هيثم كاظم.. القوة الجوية يسمي احمد خضير مشرفا على فريقه الكروي

شفق نيوز/ أكد محمد صوب الله امين سر نادي القوة الجوية يوم الاحد، ان الادارة سمت احمد خضير مشرفا على الفريق الكروي للنادي بدلا من هيثم كاظم.

وقال صوب الله لوكالة شفق نيوز؛ ان "سبب تغيير مشرف فريق الحوية جاء بسبب التزام عضو ادارة النادي هيثم كاظم بلجان النادي وامور ادارية اخرى".

واضاف ان "هيثم كاظم طلب في آخر اجتماع اعفاءه من المنصب للتفرغ للأعمال الادارية".

وبين ان "ادارة الجوية وجدت الطلب مقنعا ووافقت وتمت تسمية احمد خضير لمنصب الاشراف".

واشار الى ان "احمد خضير هو ابن النادي ايضا ويتمتع بشخصية ادارية طيبة نتمنى له النجاح في مهمته الجديدة".

ويخوض القوة الجوية مباراته في الجولة التاسعة أمام فريق النجف الثلاثاء المقبل على ملعب كربلاء.