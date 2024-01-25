بعد اعتذار غانا.. الاولمبي العراقي يواجه توغو في الإمارات ودياً

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الخميس، عن إلغاء مباراة فريقه الودية أمام منتخب افريقي والاتفاق مع افريقي اخر .

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، ان فريق غانا اعتذر عن مواجهة منتخبنا في مباراة قرر اقامتها يوم 27 من هذا الشهر لكن الاتحاد العراقي اتفق مع منتخب افريقي اخر وهو منتخب توغو الذي يعد من منتخبات افريقيا المتطورة.

واضاف، ان المباراة ستقام في الامارات في نفس اليوم الموافق يوم 27 من الشهر الحالي، وستكون سلسلة لمباريات خضناها خلال المعسكر، لافتا الى ان منتخبنا واجه منتخبي مصر والامارات اضافة الى نادي fc akron، وهو أحد أندية الدرجة الأولى بالدوري الروسي وحقق الانتصار في المباريات الثلاثة مع أداء جيد .

واشار الى انه رأى ان يواجه منتخبنا منتخبات من مدارس مختلفة خلال معسكره التدريبي الحالي في الامارات لاكتساب لاعبينا الخبرة ويكون من السهل عليهم لقاء اي منتخب يواجههم في الاستحقاقات الرسمية .

واوضح ان منتخب توغو يصنف ضمن المدارس الافريقية المتطورة والذي يعتمد على السرعة والمهارة والقوة البدنية وهذا يفيد لاعبينا خلال هذه المرحلة سيما وانه يستعد للدخول في منافسات رسمية قريبة .

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية و تايلند و طاجيكستان.

وتنطلق منافسات البطولة في شهر نيسان من العام المقبل في قطر، وبموجب نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر لاولمبياد باريس 2024، فيما يخوض الرابع الملحق.