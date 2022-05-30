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بعد اشارة مسيئة لجمهور الجوية.. الانضباط تحرم محترف النجف (سفيان طلال) أربع مباريات

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-30T19:25:02+0000
بعد اشارة مسيئة لجمهور الجوية.. الانضباط تحرم محترف النجف (سفيان طلال) أربع مباريات

شفق نيوز/ قررت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم معاقبة اللاعب المحترف في صفوف نادي النجف بعد تجاوزه على جمهور نادي القوة الجوية.

وجاء القرار بعد مُناقشـةِ تصویر فيديو مباراةِ نادي النجف ونادي القوة الجوية ضمن الدوري المُمتاز لكرةِ القدم، وتمّت مشاهدةُ وجود تجاوزٍ من قبل لاعبِ النجف المُحترف (سفيان طلال) على جمهورِ نادي القوة الجويّة بإشارةٍ غير أخلاقيةٍ وبعيدةٍ عن الروحِ الرياضيّة.

ونصت عقوبات اللجنة على حِرمان لاعب نادي النجف (سفيان طلال) من اللعبِ أربع مباريات، واستناداً لأحكام المادة 50 / 6 انضباط، وفرض غرامةٍ ماليةٍ مقدارها ( 3000000 ) ثلاثة ملايين دينارٍ عراقي استناداً لأحكام المادة 50 / 6 انضباط.

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