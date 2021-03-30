بعد استئناف دوري الصالات الممتاز.. شهربان يهزم الجنسية

شفق نيوز/ حقق نادي شهربان ممثل ديالى في دوري كرة الصالات الممتاز فوزا مهما على فريق الجنسية 4-3 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في بغداد، يوم الثلاثاء.

وقال رئيس نادي شهربان لطيف خلف لوكالة شفق نيوز؛ ان فريقه استهل استئناف المرحلة الثانية من دوري الصالات بفوز مهم على فريق الجنسية في المباراة التي أقيمت بينهما على قاعة نادي العدل المغلقة في بغداد.

واضاف خلف؛ ان الفريق قدم مباراة جيدة استحق خلالها الفوز وبانتظار نتائج المباريات اليوم لتحديد ترتيب الفريق في جدول الترتيب، مبينا أن مستوى شهربان في تصاعد مستمر.

ويحتل الفريق بانتهاء المرحلة الاولى، المركز التاسع، بعد توقف الدوري بسبب إجراءات كورونا.