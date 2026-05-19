بعد استدعائه للمونديال.. نيمار يجاور 8 أساطير

مع اختياره ضمن قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم 2026، بات النجم نيمار جونيور على موعد مع التاريخ، إذ أصبح ضمن قائمة فريدة تضم 8 أساطير.

وبعد جدل واسع وشكوك حول نية المدير الفني كارلو أنشيلوتي قرر الأخير ضم نيمار لقائمة البرازيل في المونديال، التي ستستهل البطولة بمواجهة المغرب وهايتي وإسكتلندا بالترتيب، في دور المجموعات.

ووفقا لموقع جلوبو "أصبح نيمار الآن جزءا من قائمة الأساطير الذين تم استدعاؤهم في 4 بطولات كأس عالم: (2014، 2018، 2022 و2026).

وسبق نيمار كلا من:

كاستيلو (1950، 1954، 1958 و1962)، دجالما سانتوس (1954، 1958، 1962 و1966)، نيلتون سانتوس (1950، 1954، 1958 و1962)، بيليه (1958، 1962، 1966 و1970)، إيمرسون لياو (1970، 1974، 1978 و1986)، كافو (1994، 1998، 2002 و2006)، رونالدو (1994، 1998، 2002 و2006)، تياجو سيلفا (2010، 2014، 2018 و2022).

لكن من بين جميع اللاعبين المذكورين في هذه القائمة لم يتمكن لاعبين اثنين فقط من التتويج بكأس العالم: تياجو سيلفا ونيمار، وفقا للموقع نفسه.