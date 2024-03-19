بعد اختياره تمثيل المغرب بدل إسبانيا.. إبراهيم دياز: أنا أسعد إنسان في العالم

شفق نيوز/ حظي نجم ريال مدريد إبراهيم دياز باستقبال حاشد من قبل الجماهير المغربية لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا، أمس الاثنين، للمشاركة في تدريبات المنتخب المغربي للمرة الأولى، وأعرب اللاعب عن سعادته الغامرة.

وأكد دياز الذي اختار قبل أيام اللعب للمغرب بدل إسبانيا، أنه سيقدم أفضل ما لديه لمساعدة "أسود الأطلس"، وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

كما أضاف دياز في تصريحات لموقع"kooora" قائلاً: "سعادتي لا توصف، أرى نفسي أسعد إنسان في العالم، وأنا أتابع الحشود التي جاءت لاستقبالي لدى وصولي للمغرب".

وتابع: "شكرا للمغرب، أنا ممتن لهذا الحب وهذه العواطف التي لم أشعر بها من قبل، هذا شيء يبعث على الفخر، ويحرك الكثير بداخلي.. لا أعثر على الكلمات الكفيلة بترجمة ما أود قوله، فور حلولي بالمطار لمست حبا جارفا وأعد الجماهير المغربية بتقديم أفضل ما أملك".

يشار إلى أن نجم ريال مدريد إبراهيم دياز صاحب الـ24 عاما، مولود في ملقة الإسبانية لأب من أصل مغربي وأم إسبانية ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية.

ومن المنتظر أن يخوض دياز مباراته الأولى مع المنتخب المغربي، الجمعة المقبل، عندما يلعب "أسود الأطلس" ضد أنغولا في لقاء ودي بمدينة أغادير المغربية.

وكان دياز قد حظي أمس باستقبال حاشد من قبل الجماهير المغربية لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا للمشاركة في تدريبات المنتخب المغربي للمرة الأولى.