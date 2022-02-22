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بعد اختفائه 21 عاماً.. كأس المثابرة يعود لخزائن نادي الزوراء (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-22T17:26:55+0000
بعد اختفائه 21 عاماً.. كأس المثابرة يعود لخزائن نادي الزوراء (صور)

شفق نيوز/ فاجأ مشجع فريق نادي الزوراء الرياضي، رعد عودة، يوم الثلاثاء، الهيئة الإدارية للنادي وجميع العاملين بإعادته كأس بطولة المثابرة لموسم 1999-2000 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والذي فاز به "النوارس" في حينها.

وذكر المكتب الإعلامي للنادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المشجع رعد عودة كان قد عثر على كأس المثابرة في أحد المحال التجارية، فقام بشرائه وتسليمه الى إدارة النادي اسهاماً منه كما قال في الحفاظ على تاريخه".

وبين أن "الكأس كان قد اختفى نتيجة تعرض النادي الى السرقة والنهب عقب سقوط النظام السابق عام 2003".

بدوره، عبر رئيس الهيئة الإدارية للنادي الكابتن فلاح حسن، عن سعادته باسترجاع الكؤوس المفقودة الى خزائن النادي، مؤكداً أن هذا البادرة أن دلت على شيء فهي تدل على حرص جماهير الزوراء الوفية على ممتلكات النادي.

وقدم الكابتن فلاح حسن درع النادي الى المشجع رعد عودة، تقديراً وتثميناً لموقفه تجاه النادي.

ودعت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء جميع الجماهير الرياضية بالمبادرة في استرجاع الكؤوس المفقودة.

يذكر أن فريق الزوراء قد توج بلقب كأس المثابرة لموسم 1999-2000 بفوزه على الغريم التقليدي القوة الجوية بهدف دون رد سجله الكابتن عصام حمد.

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