بعد اختفاء دام أكثر من 10 أشهر.. وفاة رياضي عراقي غرقاً في اليونان

شفق نيوز– بغداد

كشفت مصادر مقربة من عائلة لاعب كرة القدم العراقي السابق باسل سعد، يوم الجمعة، عن التأكد من وفاته غرقاً قبالة السواحل اليونانية، وذلك بعد اختفائه لأكثر من عشرة أشهر أثناء محاولته الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وذكرت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "سعد فقد أثره أواخر العام الماضي خلال رحلة عبر البحر، قبل أن يتضح لاحقاً أن غرقه وقع قرب إحدى الجزر اليونانية، وليس التركية كما أشيع في تقارير إعلامية سابقة".

وكان اللاعب الراحل قد مثّل أندية نفط البصرة وسامراء، وترك بصمة واضحة في الملاعب العراقية بفضل مهاراته وأدائه المميز.

وأثار إعلان وفاته حالة من الحزن والصدمة في الأوساط الرياضية العراقية، حيث نعاه عدد من الرياضيين والجماهير.