بعد اختتام الجولة الـ18.. الصقور بالصدارة والقيثارة بالوصافة والديوانية أخيراً

شفق نيوز/ حلّق نادي القوة الجوية بصدارة الدوري العراقي الممتاز بعد اختتام الجولة الـ18، فيما كانت الوصافة لنادي الشرطة.

وتصدر الدوري فريق القوة الجوية برصيد 38 نقطة يليه الشرطة بنفس الرصيد بفارق الأهداف، والكهرباء ثالثاً برصيد 35 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة ، والزوراء خامسا برصيد 33 نقطة، ودهوك سادسا برصيد 31 نقطة، فالنجف سابعا 26 نقطة، نفط ميسان ثامنا 25 نقطة، ونفط البصرة تاسعا برصيد 24 نقطة، والكرخ عاشرا برصيد 23 نقطة.

واحتل المركز 11، نادي الحدود برصيد 23 بفارق الأهداف عن الكرخ، ونوروز بالمركز 12 برصيد 22 نقطة، وزاخو بالمركز 13 برصيد 21 نقطة ، وكربلاء بالمركز 14 برصيد 20 نقطة، ونفط الوسط بالمركز 15 برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن كربلاء، ثم اربيل بالمركز 16 برصيد 18 نقطة، والقاسم بالمركز 17 برصيد 17 نقطة، والنفط بالمركز 18 برصيد 16 نقطة، والصناعة برصيد 12 نقطة واخيرا الديوانية بالمركز الأخير برصيد 6 نقاط.