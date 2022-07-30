بعد اختتامها في السليمانية.. جولة جديدة لاختبارات لاعبات منتخب العراق النسوي للصالات في أربيل

شفق نيوز / اختتمت في محافظة السليمانية، اليوم السبت، جولةُ اختبارات اللاعبات الجدد في المنتخب العراقي النسوي لكرةِ الصالات بإشرافِ مدربةِ المُنتخب (شاهناز ياري)، بانتظار جولة جديدة من الاختبارات في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال بيان لاتحاد كرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز إن"الاختبارات جرت في قاعةِ نادي البيشمرگة في محافظةِ السليمانيّة واستمرت لمدة يومين".

ووفقاً للبيان فقد "أشادت مدربة المنتخب الوطنيّ (شاهناز ياري) بعددٍ من اللاعباتِ اللواتي قدمن للاختباراتِ واندفاعهن وحماسهن الكبير لإبرازِ قُدراتهن الفنيّةِ من أجل تمثيلِ المُنتخبات الوطنيّة".

وأضافت ياري "إنها دوّنت أكثرَ من اسمٍ في مفكرتها، وستكون لهم حصةٌ في اللعبِ على مستوى المُنتخباتِ الوطنيّة".

وتابع بيان الاتحاد أن "بعد اختتامِ اختبارات مُحافظةِ السليمانيّة، ستنطلقُ بعد يوم غدٍ الاثنين جولةٌ أخرى من الاختباراتِ ستحتضنها قاعاتُ مدينة أربيل".