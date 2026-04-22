بعد احداث الشغب.. الانضباط الخليجية تصدر عقوباتها بحق زاخو والشباب السعودي

شفق نيوز- الدوحة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الأربعاء، قراراتها بشأن الأحداث التي رافقت مباراة نصف نهائي دوري أبطال الخليج بين نادي زاخو العراقي ونادي الشباب السعودي، والتي شهدت محاولات اعتداء وأعمال شغب جماهيرية.

ووفقاً لقرارات اللجنة، تقرر فرض غرامة مالية قدرها 1600 دولار على مشرف فريق زاخو، طه زاخولي، مع إيقافه أربع مباريات.

كما شملت العقوبات لاعبي زاخو، أمجد عطوان وعلي كاظم، إذ فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 1550 دولاراً على كل منهما، إلى جانب إيقافهما أربع مباريات، على خلفية محاولات اعتداء خلال اللقاء.

وفرضت اللجنة أيضاً عقوبات جماعية على الناديين، تضمنت توجيه إنذار رسمي إلى جماهير ناديي زاخو والشباب السعودي، مع تغريم كل نادٍ مبلغ 80 ألف دولار، فضلاً عن إلزامهما بتحمل تكاليف الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب الجماهيرية.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الانضباط وضمان سلامة المشاركين في البطولة.