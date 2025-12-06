بعد اجتياز السودان.. عطوان يشيد بالوجوه الجديدة ويستعد لمواجهة الجزائر "القوية"

شفق نيوز – الدوحة

أكد لاعب المنتخب العراقي، امجد عطوان، عقب الفوز على السودان، مساء السبت، أن المنتخب قدم مستوى جيداً رغم إشراك عدد من اللاعبين الذين يخوضون مشاركتهم الأولى مع الفريق.

وقال عطوان في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن المدرب أرنولد منح الفرصة لوجوه جديدة، وقد أثبتوا جدارتهم خلال المواجهتين الماضيتين، مشيراً إلى أن البطولة شكلت فرصة مهمة لاكتشاف لاعبين قدموا مستويات مقنعة بعد أن نالوا ثقة المدرب.

وأشار إلى أن الضغط كبير على عناصر المنتخب، خاصة مع خوض مباريات قوية بفواصل زمنية قصيرة لا تتجاوز يومين أو ثلاثة.

وختم عطوان حديثه بالتأكيد على ضرورة نسيان مباراة السودان والتركيز على المواجهة المقبلة أمام الجزائر يوم الأربعاء، مبيناً أن المنتخب يسعى لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة المجموعة.

وتأهل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى دور الثمانية من كأس العرب 2025 بعد فوزه على السودان 2-0 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.شهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا رغم خطورة المنتخب السوداني، قبل أن يسجل البديلان مهند علي وامجد عطوان هدفي العراق في الشوط الثاني.وتضم المجموعة العراق والسودان والجزائر والبحرين، وتستمر البطولة في قطر حتى 18 كانون الأول الحالي.