بعد اجتياز الاختبارات.. حكم عراقي يدخل قائمة الدوليين

شفق نيوز/ أجرتْ دائرة الحكام في الهيأة التطبيعية يوم الثلاثاء اختبارا لثمانية حكام مساعدين من الدرجة الأولى لاختيار حكم مساعد يضاف الى قائمة الحكام المساعدين الدوليين لسد النقص الحاصل بعد اعتزال الحكم الدولي المساعد مؤيد محمد علي.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم المساعد، حسين فلاح، اجتاز بنجاح الاختبارات المطلوبة لينظم الى القائمة الدولية للحكام المساعدين، ليكتمل العدد المخصص للعراق الى 8 حكام دوليين مساعدين".

وشملتْ الاختبارات اللياقة البدنية، والاختبار الالكتروني باللغة الانكليزية، والقانون، والفيديو، وحصل الحكم المساعد حسين فلاح على أعلى تقييم من بين المشاركين بعد حصوله على درجة 89 %، وفق البيان.

وأشارت إلى "مصادقة لجنة الحكام المركزية على نتائج الاختبارات، واعتبار الحكم المساعد حسين فلاح من البصرة ضمن قائمة الحكام المساعدين الدوليين".