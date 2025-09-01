بعد اجتيازه القطري.. غاز الجنوب يواجه نادي عُمان اليوم في بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة

شفق نيوز- مسقط

يواجه فريق غاز الجنوب العراقي، يوم الاثنين، فريق أمام نادي عُمان في إطار بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة، المقامة في العاصمة العُمانية مسقط وتستمر منافساتها حتى الخامس من أيلول الجاري.

ويسعى غاز الجنوب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 متصدراً مجموعته، خاصة بعد الانتصار الثمين الذي حققه في افتتاح البطولة أمس الأحد، على حساب نادي قطر بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات كاملة.

ورغم امتلاك الفريق القطري للمحترف النيجيري أرونا، أحد أبرز لاعبي اللعبة على المستوى القاري، نجح لاعبو غاز الجنوب في حسم اللقاء.