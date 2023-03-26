بعدما كان يتقاضى أعلى راتباً في برشلونة.. رونالدينيو يلعب مقابل 70 يورو للمباراة

شفق نيوز/ يبدو أن النجم البرازيلي رونالدينيو، لم يعد مهتماً بمسألة المال حين يلعب كرة القدم حالياً في دوري الملوك الإسباني، على عكس ما كان الحال عليه في برشلونة حين كان يتقاضى أعلى الرواتب مطلع الألفية الجديدة.

ووفقًا لموقع "بيزنيس إنسايدر" فإن رونالدينيو الذي يلعب في فريق بورسينوس بدوري الملوك والذي يرأسه إيباي يانوس، لا يتقاضى راتبًا مذهلًا على الإطلاق، بل على العكس تمامًا.

ويحصل النجم البرازيلي على إجمالي 70 يورو لكل مباراة، كون شركة "كوزموس" التي يملكها لاعب برشلونة المعتزل مؤخرًا جيرارد بيكيه، والمنظمة للبطولة تتبع نظام دفع مختلف مع رونالدينيو.

ويتقاضى النجم البرازيلي بشكل عام بين 10-15 ألف يورو أثناء فترة إقامته في إسبانيا من أجل دوري الملوك، بينما تكاليف المباراة تكون بسيطة للغاية.

وحقق ظهور رونالدينيو لأول مرة في المسابقة نجاحًا كاملاً، لدرجة أن ظهوره الأول شوهد من قبل أكثر من مليوني مشاهد.