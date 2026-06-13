بعدسة شفق نيوز.. زحف جماهيري يسبق صدام السامبا وأسود الأطلس

شفق نيوز- نيوجيرسي

تجولت عدسة وكالة شفق نيوز، مساء السبت، بين تجمعات جماهيرية لمشجعي المنتخبين البرازيلي والمغربي في مدينة نيويورك، قبيل انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وأظهرت اللقطات توافد مئات المشجعين من راقصي السامبا البرازيليين واسود الاطلس المغاربة إلى محيط ملعب نيوجيرسي، وسط أجواء حماسية ورفع الأعلام وترديد الهتافات دعماً لمنتخبيهم.

ويلتقي المنتخبان عند الساعة الواحدة فجر الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في واحدة من أبرز مباريات اليوم الثالث من البطولة.