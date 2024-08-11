بعدد الأوسمة.. البحرين تتصدر العرب والصين تتصدر العالم في أولمبياد باريس 2024

شفق نيوز/ اختتمت دورة الالعاب الاولمبية 2024 في باريس وفي ختام مشوار العرب بالأولمبياد حاز على عدد من الأوسمة الملونة.

وكانت حصيلة العرب فيها كما يلي :

وحصل البحرين‬⁩ على أكثر الدول العربية بالاوسمة وصلت إلى أربعة اوسمة ملونة، وسامان ‏ذهبيان وواحد فضي ومثله نحاسي.

وجاء الجزائر بالمركز الثاني وحصلت على ثلاثة اوسمة ملونة، ذهبيان ونحاس واحد، بينما جاءت مصر ثالثا بثلاث أوسمة ملونة، ذهبي واحد ونحاس و برونزي.

وحلت تونس رابعاً بثلاثة أوسمة، ذهبي واحد وفضي ونحاسي، والمغرب بالمركز الخامس وجمعت وسامين ذهبيين ونحاسي واحد، وجاء الأردن سادسا بوسام واحد فضي، وبالمركز السابع قطر بنحاسي واحد.

وعلى المستوى العالم :

جاءت الصين بالمركز الأول بعد أن جعمت 90 وساماً، 39 ذهبيا 27 فضيا وأربع وعشرين نحاسيا وحلت الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا وجمعت 122 وساما 38 ذهب 42 فضية 42 نحاس وجاءت أستراليا ثالثا وجمعت 50 وساما، ثمانية عشر ذهبيا وثمانية عشر فضيا و14 نحاسيا.

واليابان بالمركز الرابع وجمعت 43 وساما ‏18 ذهبيا، 12 فضيا، و13 نحاسيا، وجاءت فرنسا خامسا وجمعت 62 وساما 16 ذهبيا وأربعة وعشرين فضيا، واثنين وعشرين ‏نحاسيا.

وبالمركز السادس حلت بريطانيا وجمعت 63 وساما، 14 ذهبيا و22 فضيا و27 نحاسيا. ‏وجاءت كوريا الجنوبية بالمركز السابع وجمعت 30 وساما، 13 ذهبيا، 8 اوسمة فضية و9 نحاسية، وهولندا بالمركز الثامن وجمعت 32 وساما، 13 ذهبيا وسبعة اوسمة فضية و12 نحاسياً وجاءت ألمانيا بالمركز التاسع وجمعت 31 وساما، 12 ذهبيا و11 فضيا، وثمانية نحاسية. بينما حلت إيطاليا عاشرا وجمعت 39 وساماً، 11 ذهبيا وثلاثة عشر فضية وخمسة عشر نحاسية.