بعثة منتخب شباب العراق تنفي "تحرش" أحد لاعبيها بموظفة في الأرجنتين: الامور طيبة

شفق نيوز/ نفت بعثة منتخب شباب العراق، يوم الجمعة، "تحرش" أحد لاعبيها بموظفة في فندق بالأرجنتين.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تنفي رئاسةُ بعثة وفد منتخب الشباب الأخبارَ المتناقلة غير الدقيقةِ والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونيّة الأرجنتينية صباح اليوم الجمعة، بخُصوص حدوثِ مشاكل داخل مقرّ إقامةِ منتخبنا الشبابيّ في العاصمةِ الأرجنتينيّة بوينس ايريس".

وأضاف البيان "تؤكد رئاسةُ الوفد العراقيّ أن الأمورَ طيبةٌ، ولا يوجدُ ما يعكر صفو الوفدِ، وعلى الجميعِ التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصاً أن المنتخبَ تنتظره مباراةٌ مهمةٌ في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالميّ أمام الاوروغواي في الثاني والعشرين من هذا الشهر، تتطلب من الجميع الوقوفَ ومساندة المنتخب، ورفع الروح المعنويّة للاعبين ليظهروا بأفضل صُورةٍ في المونديال".

وحسب تقرير صحيفة "آل إيديتور بلاتينسي" الأرجنتينية الجمعة، فإن أحد لاعبي منتخب شباب العراق قام بالتحرش بأحدى العاملات خلال تناول وجبة الغداء في الفندق الخاص لأقامة شباب العراق في مدينة لابلاتا.

وأضاف التقرير أنه حتى الآن لم تكن هناك شكوى رسمية، في الوقت الذي يجرى فيه التحقق من القضية من قبل أمن الفندق، لتحديد ما حدث بشكل موثوق.