بعثة منتخب العراق تتوجه إلى إسبانيا استعداداً للمونديال

شفق نيوز- بغداد

غادرت بعثة منتخب العراق، مساء الجمعة، إلى مدينة جيرونا الإسبانية تحضيراً للإقامة بمعسكر تدريبي هناك وخوض مباراتين وديتين استعداداً لبطولة كأس العالم 2026.

وضم المنتخب اللاعبين المحليين الذين يلعبون بالدوري العراقي باستثناء علي الحمادي الذي كان قد وصل إلى العراق قبل أيام في زيارة، فيما سيلتحق اللاعبون المحترفون بالبعثة فور وصولهم إلى إسبانيا.

وسيبدأ المنتخب بعد وصوله إلى مدينة جيرونا تدريباته تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الأسترالي غراهام آرنولد.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الأندوري في 29 أيار/ مايو الجاري بمدينة جيرونا، قبل الانتقال إلى مدينة لاكورونيا لملاقاة المنتخب الإسباني في 4 حزيران/ يونيو المقبل.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات العراق لكأس العالم 2026، التي تشهد مشاركة "أسود الرافدين" بعد غياب طويل عن البطولة منذ نسخة 1986.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، قد أكد في لقائه مع البعثة، أمس الخميس، دعمه للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في مشواره نحو كأس العالم 2026، موجهاً بنقله بطائرة خاصة إلى معسكره التدريبي في إسبانيا.