بعثة المنتخب العراقي تصل المكسيك وسط "أزمة تأشيرات" وإصابة ماركو فرج

شفق نيوز - بغداد / مكسيكو

وصلت بعثة المنتخب الوطني العراقي إلى مدينة "مونتيري" المكسيكية، اليوم الأحد، بعد رحلة شاقة بدأت من العاصمة بغداد مروراً بالأردن ولشبونة، وذلك استعداداً لخوض المواجهة الحاسمة في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، أمام الفائز من منتخبي بوليفيا وسورينام.

وعلى الصعيد الفني، يعاني المحترف في صفوف فينيزيا الإيطالي، ماركو فرج، من إصابة طفيفة قبيل الموقعة المرتقبة، حيث أرجعت التقارير الطبية الأولية سبب الإصابة إلى "نقص الجاهزية" جراء قلة مشاركات اللاعب مع فريقه في الآونة الأخيرة.

وعلى الصعيد التنظيمي، واجهت البعثة تحديات إدارية تمثلت في رفض السفارة الأميركية منح تأشيرات دخول لخمسة من أعضاء اتحاد الكرة، وهم: يونس محمود، محمد ناصر، خلف جلال، كوفند عبد الخالق مسعود، وغالب الزاملي.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تستعد فيه المنتخبات للتنقل بين الدول المستضيفة لمونديال 2026 "أمريكا، كندا، المكسيك"، مما قد يربك الخطط الإدارية للوفد العراقي في حال تأهل أسود الرافدين أو خوض مباريات في المدن الأمريكية.

وكان مدرب "أسود الرافدين"، غراهام أرنولد، قد أعلن قائمة ضمت 28 لاعباً للملحق العالمي، تصدرهم زيدان إقبال وعلي الحمادي وأيمن حسين، وسط آمال عريضة بخطف بطاقة التأهل التاريخية.