بعثة المكسيك تتوجه الى إسبانيا استعداداً لملاقاة العراق ودياً

شفق نيوز/ توجهت بعثة منتخب المكسيك، يوم الثلاثاء، إلى إسبانيا للإقامة في معسكرها الإعدادي استعداداً للمونديال وخوض مباراة ودية مع منتخب العراق في التاسع من الشهر الحالي.

وسيلتقي المنتخب المكسيكي منتخب العراق في مدينة جيرونا الإسبانية وديا في مباراة يقودها طاقم تحكيم دولي إسباني.

وانهى منتخب العراق اليوم الثلاثاء، اول وحدة تدريبية له بدأت في الساعة الثالثة عصرا تحت إشراف المدرب راضي شنيشل ضمن معسكره الداخلي الذي يستمر لغاية السابع من الشهر المقبل، تحضيراً لمباراتي المكسيك والاكوادور اللتين ستقامان في إسبانيا في 9 و 12 من شهر تشرين الثاني الحالي.