بعثة العراق لبناء الأجسام تصل السعودية للمشاركة في بطولة العالم

شفق نيوز- الرياض

وصلت بعثة المنتخب العراقي لبناء الأجسام مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في منافسات بطولة العالم للعبة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن بطولة العالم هذا العام تشهد مشاركة واسعة من المنتخبات الدولية، الأمر الذي يعزز من أهمية التواجد العراقي وتقديم مستوى يعكس تطور اللعبة في العراق، وقدرة لاعبيه على المنافسة أمام نخبة من أبطال العالم.

وأوضح أن البعثة العراقية تحرص على تمثيل البلاد بصورة مشرفة من خلال الانضباط الفني والالتزام بالبرامج التدريبية التي تم وضعها قبل السفر.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو المنتخب العراقي اختبارات الوزن والفحص الفني خلال اليومين المقبلين، على أن تبدأ المنافسات الرسمية بعد ذلك بمشاركة الفئات المختلفة.

وأضاف رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام أن المشاركة في بطولة العالم تمثل فرصة مهمة لإظهار مدى تطور اللعبة في العراق.

وأشار إلى أن الاتحاد حرص على توفير جميع متطلبات النجاح للبعثة من أجل تقديم أفضل صورة ممكنة، مشدداً على أن اللاعبين يتمتعون بروح عالية ورغبة كبيرة في تحقيق نتائج مشرفة تعكس إمكاناتهم وتليق باسم العراق.

وبوصول المنتخب العراقي إلى الدمام، تبدأ المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل الدخول في أجواء البطولة، وسط دعم كبير من الجماهير العراقية التي تترقب ظهور أبطال العراق في هذا الحدث العالمي أملاً في تحقيق حضور قوي ومميز يعكس مكانة الرياضة العراقية على الساحة الدولية.