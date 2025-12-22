بعثة الزوراء تسافر إلى السعودية لمواجهة النصر في أبطال آسيا 2

شفق نيوز- بغداد

سافرت بعثة نادي الزوراء لكرة القدم، إلى السعودية، لمواجهة نظيرها فريق النصر السعودي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وتوجه وفد نادي الزوراء صباح الاثنين إلى السعودية، استعداداً لخوض مواجهته المرتقبة أمام مضيفه النصر، الذي يضم نجم الكرة العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة مهمة تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل عند الساعة السابعة مساءً.

وكان النصر السعودي قد حقق فوزه الأول على مضيفه الزوراء العراقي بنتيجة (2-0)، ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي جرت مؤخراً في بغداد.

ويخوض الفريقان منافسات المجموعة الرابعة، إلى جانب فريقي استقلال دوشنبه الطاجيكي، وجوا الهندي.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الزوراء العراقي المركز الثاني برصيد 9 نقاط.