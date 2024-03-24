بعبارة "لا إله إلا الله".. بالدي يلفت الانتباه بتعليق على هدف زميله في برشلونة

شفق نيوز/ لفت أليخاندرو بالدي، نجم برشلونة، بتعليقه على هدف رائع سجله زميله السنغالي ميكا فاي لصالح منتخب بلاده في شباك في مرمى الجابون، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب لا ليكورن في أميان بفرنسا.

وسدد فاي، نجم برشلونة الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، تصويبة صاروخية بيسراه لتسكن شباك حارس الجابون الذي فشل في التعامل معها.

وولد بالدي في برشلونة، من أب غيني وأم دومينيكانية.

وشارك لأول مرة مع برشلونة الأول في 14 سبتمبر 2021، حيث حل محل جوردي ألبا في مباراة الهزيمة 3–0 على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وأظهر اليخاندرو بالدي براعة كبيرة في مركزه كظهير أيسر، وقد أبدى لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني الشهير جوردي ألبا إعجابه بالشاب قائلا بأنه يمتلك مستقبلًا مشرقًا.

ويغيب بالدي عن برشلونة بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك.