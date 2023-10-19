إبعاد لاعبين عراقيين من دورة الألعاب الآسيوية في الصين

شفق نيوز / أبعدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، المقامة في هانغتشو الصينية، يوم الخميس، لاعبين عراقيين من منتخب المكفوفين، من البطولة.

وقال رئيس اتحاد كرة الهدف للمكفوفين، سعد الصالحي، لوكالة شفق نيوز: "أبلغنا رسمياً من قبل اللجنة المنظمة للدورة بإبعاد اللاعبين (علي خضير)، و(عباس عدنان)، بسبب التصنيف الخاص بالجوانب الفنية ودرجة العوق غير الداخلة ضمن تصنيف الدورة".

وأضاف الصالحي، أن "المنتخب خسر لاعبين على مستوى عال"، مبيناً أن "اللاعبين يعدان من الركائز الأساسية لمنتخب المكفوفين، وكان أملنا كبير بوجودهم في صفوف المنتخب".

وأوضح أن "المنتخب سيخوض أولى مبارياته يوم 23 من الشهر الحالي مع قطر ضمن منافسات المجموعة الأولى"، مبيناً أن "المنتخب يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران واليابان، بينما ضمت المجموعة الثانية الأردن والسعودية والصين وكوريا الجنوبية".

ويستهل منتخب العراق بالريشة الطائرة، يوم غد الجمعة، منافساته في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.