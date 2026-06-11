إبعاد رئيس اتحاد السلة العراقي ونائبه وممثلة الكوتا النسوية من مناصبهم

شفق نيوز- بغداد

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، يوم الخميس، إبعاد رئيس اتحاد كرة السلة ديار محمد ونائبه علي عبد الأئمة وممثلة الكوتا النسوية سرى سعد من مناصبهم في الاتحاد العراقي لكرة السلة.

وجاء القرار على خلفية عدم قانونية ترشيحهم خلال الانتخابات، وبعد النظر في الإجراءات المتعلقة بعملية الترشيح، إذ خلص المركز إلى وجود مخالفات قانونية حالت دون صحة ترشحهم، ما استوجب إبعادهم وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.

وكانت العاصمة بغداد قد شهدت في 26 آذار/مارس الماضي انتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، والتي جرت في قاعة فندق المنصور ميليا بحضور ممثلي الهيئة العامة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز ديار محمد بمنصب رئيس الاتحاد، وعلي الأئمة نائباً أول، ومحمد رحيم نائباً ثانياً لقيادة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.