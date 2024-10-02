بطولتان لألعاب القوى ببغداد والنجف ومساعي لإقامة بطولة الجمهورية بعد غياب 15 عاماً

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لألعاب القوى، إقامة بطولة العراق لألعاب القوى في العاصمة بغداد والنجف .

‏وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد لوكالة شفق نيوز، "لقد قرر الاتحاد أن تقام بطولة العراق لألعاب القوى للمتقدمين (الدور الثالث)، لسباقات الزانة ونصف الماراثون والمركبة في محافظة النجف للمدة 25-26 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري".

‏وأضاف أن "بطولة العراق لجميع الفئات ستكون للمدة 6-9 من شهر تشرين الثاني المقبل في العاصمة بغداد"، مستدركاً انه "في حالة عدم إمكانية إقامتها في بغداد فإنها ستقام في احدى محافظتي اقليم كوردستان (أربيل أو السليمانية) وهذا ما سيتم تحديده خلال الأسبوع القادم".

كما أشار جواد الى ان "الاتحاد قرر عودة بطولة الجمهورية بعد إيقافها من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية منذ العام 2015 لأسباب مالية"، مبينا أن "بطولة الجمهورية تقام لمنتخبات المحافظات العراقية، وانها مهمة في هودة اللعبة واكتشاف الرياضيين".

وتابع ان الاتحاد قرر مفاتحة وزارة الشباب والرياضة لغرض التعرف على الفترة الزمنية لإطلاق الموازنة التشغيلية لغرض تسديد المبالغ المطلوبة على الاتحاد ومنها بطولة العرب تحت 23 سنة وباقي المبالغ الأخرى ليتسنى له العمل وفق ما متوفر من مبالغ حددت له.