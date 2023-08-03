بطولة أندية العراق لكرة الطائرة الشاطئية.. نتائج اليوم الأول

شفق نيوز / انطلقت منافسات بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية التي تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد، يوم الخميس، بمشاركة 22 فريقاً.

واسفرت نتائح اليوم الأول، عن فوز فريق قرة قوش على الأنبار بشوطين لشوط، بينما فاز فريق الغراف على الموصل بشوطين دون رد، بينما نجح فريق الأهوار، بالفوز على الوحدة بشوطين لشوط، في حين فاز فريق الزاب على المستقبل المشرق بشوطين لشوط.

وأقيم المؤتمر الفني وسحب قرعة البطولة، بوقت سابق من اليوم، في قاعة الشعب الدولية، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

وأسفرت القرعة بعد أن قسمت الفرق إلى أربع مجموعات ضمت الأولى 6 فرق هي (المقدادية وقرة قوش والانبار والحسين والقوة الجوية ومصافي الشمال)، فيما تألفت الثانية من (الصديقية والغراف والموصل والهاشمية والمهناوية والروضتين).

وضمت الثالثة كلا من (سنجار والأكاديمية والأهوار والوحدة وتازة)، وكانت المجموعة الرابعة (بسطاملي وقزانيا والمستقبل المشرق والزاب وهبهب).