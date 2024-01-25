بطولة كأس آسيا .. فوز البحرين على الأردن وتعادل كوريا الجنوبية مع ماليزيا

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس عند الساعة الثانية والنصف عصراً مباراتان في المجموعة الخامسة من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الجارية احداثها في قطر .

وجرت مباراة منتخبيّ كوريا الجنوبية وماليزيا على ملعب الجنوب وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الكوري بهدف دون رد جاء في الدقيقة الـ21 عن طريق اللاعب وو يونغ جونغ، وفي الشوط الثاني سجل منتخب ماليزيا هدف التعديل في الدقيقة الـ51 عن طريق فيصل حليم، وعادت ماليزيا لتسجل هدفها الثاني في الدقيقة الـ62 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب اريف ايمن هانابي، وفي الدقيقة الـ83 سجل منتخب كوريا هدف التعادل الثاني عن طريق اللاعب لي كانغ إن، وفي الدقيقة الـ90+4 سجل منتخب كوريا هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سون هم، وسجل منتخب ماليزيا هدف التعادل في الدقيقة 90+15 عن طريق روميل موراليس.

ورفع المنتخب الكوري في المجموعة الخامسة بعد هذا النتيجة الى 5 نقاط، ورفع المنتخب الماليزي الذي يأتي بالمركز الأخير الى نقطة واحدة ليودع البطولة.

وضمن المجموعة ذاتها فاز المنتخب البحريني على نظيره الأردني بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب خليفة.

جاء هدف البحرين الوحيد في الشوط الأول عن طريق اللاعب عبد الله هلال في الدقيقة الـ 34.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب البحريني الى دور الـ16 متصدرا المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط تاركا المركز الثالث للأردن برصيد 4 نقاط الذي تأهل للدور الـ16 رغم الخسارة كأفضل ثوالث.