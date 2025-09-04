بطولة كأس الخليج.. شباب العراق يخسر أمام عُمان

شفق نيوز- بغداد

خسر منتخب شباب العراق، يوم الخميس، أمام نظيره العُماني بنتيجة 0-1 ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 20 سنة تلتي تستضيفها ابها السعودية.

وجرت المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها السعودية عند الساعة 4:30 عصراً بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت المباراة على حالها في الشوط الثاني مع ضغط عراقي واضاعة فرص عديدة حتى الدقيقة 89 سجل منتخب عمان هدف التقدم من كرة مرتدة ليحسم المباراة لصالح منتخبه.

وكان منتخب شباب العراق لكرة القدم، حقق انتصارين على نظيره البحريني 1-0 وعلى منتخب مصر بنتيجة 2-0.

وقسمت المنتخبات على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، قطر، الكويت واليمن، فيما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات العراق، عمان، البحرين ومصر.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة لدور نصف نهائي البطولة التي تنطلق يوم الأحد 7 من شهر أيلول، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأربعاء الموافق 10 من الشهر نفسه.

وتحتضن مدينة أبها منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً 2025، على ملعبي مدينة الأمير سلطان الرياضية ونادي ضمك، وذلك خلال الفترة من 28 آب الماضي حتى 10 أيلول الحالي.