سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بطولة كرة الطاولة.. العراق يحصل على وسام واحد وايران تهيمن على النتائج

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-20T14:17:31+0000
بطولة كرة الطاولة.. العراق يحصل على وسام واحد وايران تهيمن على النتائج

شفق نيوز/ أختتمت مساء اليوم الأحد، على قاعة الألعاب الرياضية المغلقة في جامعة السليمانية بطولة العراق الدولية للناشئين والشابات لكرة الطاولة لكلا الجنسين.

وهيمن المنتخب الايراني على نتائج البطولة متفوقاً على جميع المنتخبات المشاركة وبجميع الفئات العمرية.

وشارك المنتخب العراقي للاناث في المنافسات وقدم مستويات طيبة بيد انه إصطدم بمنافسين على مستوى عال من مصر وإيران، سيما في دور الثمانية ليحصل في الختام على وسام وحيد حققته اللاعبة أثمان عقيل محرزة الوسام النحاسي.

وشارك في البطولة ستين لاعبة مثلن منتخبات سوريا، باكستان، ايران، مصر، لبنان، فلسطين، الأردن، والبلد المضيف العراق.

related

سيدات قرقوش يهزمن أفروديت ويتوجن بدوري كرة الطائرة العراقي

Date: 2019-08-06 19:43:58
سيدات قرقوش يهزمن أفروديت ويتوجن بدوري كرة الطائرة العراقي

كاروان محمد رئيسا للاتحاد الفرعي في السليمانية

Date: 2021-07-09 11:09:13
كاروان محمد رئيسا للاتحاد الفرعي في السليمانية

اتحاد الكرة الكوردستاني يصدر جملة قرارات وتوصيات جديدة

Date: 2019-10-14 19:13:17
اتحاد الكرة الكوردستاني يصدر جملة قرارات وتوصيات جديدة

بطولة العراق للدراجات في السليمانية وعقوبات تطال اصحاب المنشطات والتزوير

Date: 2021-08-05 08:15:02
بطولة العراق للدراجات في السليمانية وعقوبات تطال اصحاب المنشطات والتزوير

صور.. افتتاح أول مدرسة للفنون القتالية في السليمانية

Date: 2020-10-14 09:54:41
صور.. افتتاح أول مدرسة للفنون القتالية في السليمانية

غدا.. السليمانية تستضيف بطولة العراق للشركات والمؤسسات لكرة الصالات

Date: 2021-08-24 20:45:29
غدا.. السليمانية تستضيف بطولة العراق للشركات والمؤسسات لكرة الصالات

لاعبة بنادي بيشمركة السليمانية تحرز المركز الأول في فعالية 800م بألعاب القوى

Date: 2020-11-06 18:27:13
لاعبة بنادي بيشمركة السليمانية تحرز المركز الأول في فعالية 800م بألعاب القوى

استعداداً للسوبر.. القوة الجوية يعسكر في السليمانية

Date: 2021-08-27 19:33:28
استعداداً للسوبر.. القوة الجوية يعسكر في السليمانية