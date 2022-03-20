بطولة كرة الطاولة.. العراق يحصل على وسام واحد وايران تهيمن على النتائج

شفق نيوز/ أختتمت مساء اليوم الأحد، على قاعة الألعاب الرياضية المغلقة في جامعة السليمانية بطولة العراق الدولية للناشئين والشابات لكرة الطاولة لكلا الجنسين.

وهيمن المنتخب الايراني على نتائج البطولة متفوقاً على جميع المنتخبات المشاركة وبجميع الفئات العمرية.

وشارك المنتخب العراقي للاناث في المنافسات وقدم مستويات طيبة بيد انه إصطدم بمنافسين على مستوى عال من مصر وإيران، سيما في دور الثمانية ليحصل في الختام على وسام وحيد حققته اللاعبة أثمان عقيل محرزة الوسام النحاسي.

وشارك في البطولة ستين لاعبة مثلن منتخبات سوريا، باكستان، ايران، مصر، لبنان، فلسطين، الأردن، والبلد المضيف العراق.