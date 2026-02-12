بطولة "فرسان الذكاء" للشطرنج السريع تنطلق في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن اتحاد الشطرنج العراقي في كركوك، يوم الخميس، عن انطلاق بطولة "فرسان الذكاء – Knights of Intelligence" للشطرنج السريع (Rapid).

وتقام البطولة اليوم الخميس وتُختتم غداً الجمعة على قاعة مركز فضولي الثقافي، بواقع سبع جولات، بزمن (25 دقيقة + 10 ثوانٍ لكل نقلة)، وهي بطولة معتمدة ومسجلة رسمياً لدى الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، وبمتابعة من الاتحاد العراقي للشطرنج، فيما تعد مفتوحة لجميع الأعمار ولكلا الجنسين، وببدل اشتراك يبلغ خمسة آلاف دينار عراقي.

وبحسب اللجنة المنظمة، سيُقام جدول المباريات على النحو الآتي: تنطلق الفعاليات اليوم الخميس عند الساعة الثالثة عصراً، حيث يشهد التجمع وإقامة المؤتمر الفني، تعقبهما الجولتان الأولى والثانية.

وتستكمل المنافسات يوم غد الجمعة، بإقامة الجولتين الثالثة والرابعة عند الساعة التاسعة صباحاً، على أن تُختتم البطولة في الساعة الرابعة عصراً بإجراء الجولات الخامسة والسادسة والسابعة.

ودعا اتحاد شطرنج كركوك الراغبين بالمشاركة إلى "التسجيل وإرسال الرقم التعريفي الدولي (ID)، وفي حال عدم امتلاك الرقم التعريفي، يتوجب إرسال صورة جواز السفر أو الاسم الثلاثي باللغة الإنكليزية مع تاريخ الولادة (اليوم والشهر والسنة)".

كما أشار الاتحاد إلى ضرورة "تسديد بدل الاشتراك السنوي للاعبين الذين لم يسددوه مسبقاً داخل القاعة".

وبيّن المنظمون أن "البطولة ستشهد توزيع ميداليات لجميع المشاركين، إضافة إلى جوائز قيّمة للفائزين الثلاثة الأوائل، وجائزة لأفضل لاعبة، وأخرى لأصغر لاعب دون 14 عاماً".

وتنظم البطولة بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في كركوك، وممثلية اللجنة الأولمبية، وبالتنسيق مع نقابة المهندسين العراقية، في إطار دعم النشاطات الرياضية وتنشيط لعبة الشطرنج في المحافظة.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج العراقي في كركوك، سامي البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة بطولة معتمدة دولياً في كركوك تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور المحافظة على خريطة الشطرنج العراقية والدولية، وتمنح اللاعبين فرصة لرفع تصنيفهم الدولي واكتساب خبرة تنافسية عالية".

وأضاف أن "الاتحاد حريص على إقامة بطولات نوعية تستقطب مختلف الفئات العمرية، وتشجع مشاركة العنصر النسوي، وتسهم في اكتشاف مواهب واعدة يمكن أن تمثل كركوك والعراق في الاستحقاقات المقبلة"، مؤكداً أن "التحضيرات الفنية والإدارية اكتملت لضمان تنظيم البطولة وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج".