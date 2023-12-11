بطولة غرب آسيا.. منتخب ناشئة العراق يخفق في أول امتحان له أمام نظيره اليمني

شفق نيوز/ أخفق منتخب ناشئة العراق في أول امتحان له في بطولة غرب آسيا تحت 17 عاماً بعد خسارته امام نظيره اليمني 2-1 في اولى مبارياته ضمن منافسات اتحاد آسيا لكرة القدم.

وجرت المباراة عصر اليوم في ملعب السعادة بمجمع صلالة في سلطنة عُمان.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب اليمن بهدفين لهدف للعراق سجل هدف منتخب ناشئة العراق اللاعب علاء وحيد في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها وسط سيطرة يمنية بالكامل على مجريات اللعب واضاعته للعديد من الفرص التي سنحت له.