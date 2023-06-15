بطولة غرب آسيا.. ثلاث مواجهات مهمة في بغداد وكربلاء

شفق نيوز / تقام يوم غد الجمعة، ثلاث مواجهات في اليوم الثالث لمنافسات بطولة غرب آسيا الجارية أحداثها في بغداد وكربلاء.

ويحتضن ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد مباراة منتخبي لبنان واليمن، في الساعة السادسة والنصف مساءً، بينما تقام المباراة الثانية على ملعب كربلاء الدولي بين منتخبي فلسطين وإيران، عند الساعة الثامنة مساءً.

ويختتم منتخبا العراق والإمارات مباريات الجولة الثالثة، في المباراة التي ستقام على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وكان منتخب سلطنة عمان أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي للبطولة بعد فوزه على نظيره اليمني، بنتيجة 3-0، يوم أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً الجارية أحداثها في بغداد وكربلاء.

وكان منتخب الأردن، فاز على نظيره الإماراتي، بنتيجة 2-1، يوم الاربعاء، كما فاز المنتخب الاولمبي الايراني على نظيره السوري 3-1 ضمن المنافسات ذاتها .

وكانت نتائج مباريات اليوم الأول من البطولة، تعادل العراق والاردن 2-2، وفوز فلسطين على سوريا 1-0، وفوز سلطنة عمان على لبنان 1-0.