بطولة غرب آسيا.. العراق في المجموعة الأولى لكرة الصالات

شفق نيوز / شهدت قرعةُ إتحاد غرب آسيا لكرةِ الصالات، اليوم الأربعاء، عن وقوعِ المُنتخب العراقي للصالاتِ في المجموعةِ الأولى للبطولة التي ضمت منتخب الكويت (المستضيف) وفلسطين والسعودية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان ولبنان والبحرين والإمارات.

وبحسبِ جدول المباريات التي يستضيفها الاتحادُ الكويتي ابتداءً من ٤ إلى ١٣ حزيران ٢٠٢٢، و تقام في اليوم الأول (٤ حزيران) مباراتان تجمعان فلسطين والسعودية، والكويت مع العراق، ومباشرةً بعد ذلك بيومٍ واحدٍ يواجهُ لبنان نظيره البحرين، وعمان أمام الإمارات، لتتواصل المواجهاتُ من دون توقف، حيث يتقابل في اليوم الثالث العراق وفلسطين، والسعودية والكويت، وفي اليوم الرابع يلعبُ المنتخب الإماراتي أمام لبنان، والبحرين أمام عمان.

وفي اليومِ الخامس (٨ حزيران) يتقابل السعودية والعراق، والكويت وفلسطين، فيما اليوم السادس (٩ حزيران) حيث اختتام دور المجموعات يشهدُ مباراتي البحرين والإمارات، وعُمان ولبنان.

وستخضعُ المنتخبات يوم (١٠ حزيران) للراحة، على أن تعود في اليوم الذي يليه (11 حزيران) لخوضِ مواجهات الدور قبل النهائي، حيث يلتقي أولُ المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وأول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ليتأهل الفائزان للمباراةِ النهائية المقررة يوم (١٣ حزيران ٢٠٢٢).

وكانت النسخةُ الثالثة من بطولةِ الصالات للرجال أقيمت عام ٢٠١٢ في إيران، ووقتها شهدت فوزَ المنتخب المضيف باللقبِ على حساب الأردن الذي حل وصيفاً والعراق صاحب المركز الثالث، أما النسخةُ الثانية فقد أقيمت عام ٢٠٠٩ في الأردن وتوجَ المنتخب العراقي بلقبها مقابل حلول المنتخب الأردني ثانياً واللبناني ثالثاً.

وسبق أن استضافت إيران النسخةَ الأولى عام ٢٠٠٧ وفازت كذلك باللقب، فيما حل المنتخبان اللبناني والعراقي ثانياً وثالثاً على التوالي.