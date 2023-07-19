بطولة "شابات" العراق تكشف وجوه فتيات واعدة في السلة (صور)

شفق نيوز / أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، خالد نجم، يوم الأربعاء، أن "بطولة العراق للشابات" كشفت وجوهاً جديدة ستأخذ طريقها للمنتخبات الوطنية.

وقال نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "السليمانية شهدت ظهور لاعبات بإمكانيات عالية تبشر بخير وقدمت أغلب الفرق مستويات جيدة خلال المنافسات".

وأضاف أن "ختام بطولة العراق للشابات مساء أمس شهد تتويج نادي غاز الشمال بالمركز الأول، ونادي سرجنار بالمركز الثاني، ونادي قرقوش بالمركز الثالث"، مؤكداً أن "غاز الشمال قدم مستوى رائعا واستحق التتويج كما قدمت الفرق الأخرى مستويات ملفتة".

وبحسب نجم، سيتم في ضوء مستويات اللاعبات اختيار تشكيلة المنتخب العراقي للشابات، بغية إعدادهن للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد لكرة السلة، أن "الاتحاد يسير وفق النهج الصحيح من خلال الاهتمام بالمواهب الواعدة التي ستكون رافداً للمنتخب الأول".

وكان اتحاد السلة العراقي، قد نظم بطولة العراق للناشئات تولد 2007 في محافظة السليمانية، والتي اختتمت مساء امس بمشاركة 8 أندية هي (حلبچة – دربندخان – غاز الشمال – سرجنار – افروديت – سابيس – إضافة الى ناديين من ديالى وبغداد).