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بطولة آسيا بكرة اليد.. المنتخب العراقي يتأهل لدور الثمانية على حساب عمان

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-20T14:48:20+0000
بطولة آسيا بكرة اليد.. المنتخب العراقي يتأهل لدور الثمانية على حساب عمان

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي لكرة اليد يوم الخميس، الى دور الثمانية لبطولة آسيا بعد فوزه الصعب على عمان بنتيجة 31-29.

والتقى المنتخب العراقي اليوم المنتخب العماني في آخر مواجهات الأدوار الأولى من المنافسات، حيث انتهى اللقاء بتقدم العراق بفارق هدفين وتأهله للمرحلة المقبلة.

وكان المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، خسر أمس الاربعاء، في ثاني مبارياته ضمن البطولة الآسيوية الـ 20 لكرة اليد والمقامة في المملكة العربية السعودية أمام المنتخب القطري والمرشح الأكبر للحصول على لقب البطولة بنتيجة 22 - 37.

كما فاز على المنتخب الإماراتي في أولى مبارياته في البطولة بفارق هدف واحد 32-31.

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