بطولة "ديفز كاب" الدولية.. تنس العراق بالمركز 13 للذكور و16 للإناث

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم السبت، نتائج منتخب التنس فئة 16 سنة ذكور وإناث، بعد ختام بطولة "ديفز كاب" الدولية، والتي احتضنتها سريلانكا، للفترة من 18 إلى 25 من شهر شباط الجاري.

وقال رئيس الاتحاد، سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "النتائج الختامية لمباريات الذكور 16 سنة، أسفرت عن فوز المنتخب العراقي على منغوليا 3-0، وعلى ميانمار 2-0، وعلى لاوس 2-0، فضلاً عن خسارته أمام سريلانكا 1-2، وأمام الفلبين 1-2".

وأضاف العكيلي، أن "منتخب ذكور العراق لفئة 16 سنة، حصل وفق هذه النتائج على المركز 13 من مجموع 24 منتخباً مشاركاً في البطولة".

وأشار إلى أن "نتائج منتخب الإناث لفئة 16 سنة، أسفرت عن الفوز على بروناي بنتيجة 2-0، لكنه خسر أمام عُمان 1-2، وأمام قرغيزستان 0-3، وأمام سوريا 0-2، وأمام الأردن 0-2".

وبحسب العكيلي، فوفق هذه النتائج، حصل منتخب الإناث لفئة 16 سنة، على المركز 16 من مجموع 20 منتخباً مشاركاً في البطولة.