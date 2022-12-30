بطولة دولية بكرة القدم النسائية في السعودية الشهر المقبل

شفق نيوز/ تحتضن السعودية في الفترة بين 11 إلى 19 كانون الثاني/ يناير المقبل البطولة الدولية الودية لكرة القدم للسيدات، وذلك بمشاركة 4 منتخبات هي باكستان، جزر القمر، موريشيوس بالإضافة إلى المنتخب النسوي السعودي.

وتقام المباريات على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمحافظة الخبر، وفق ما أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتأتي استضافة الرياض للبطولة ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم "لتطوير المنتخب الأول الذي تم تدشينه العام الماضي وخاض خلال الفترة الماضية العديد من المعسكرات والمباريات الودية" وفق الهيئة الكروية المحلية.

موقع اتحاد الكرة السعودي نقل عن لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، المشرفة العامة على إدارة كرة القدم النسائية إن الكرة النسائية في المملكة شهدت قفزات كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تطوير المسابقات المحلية ومراكز التدريب الإقليمية للفتيات بما يساهم في اكتشاف مواهب جديدة تكون نواة لمنتخب قوي خلال السنوات القليلة القادمة.

وشددت على أن الاتحاد السعودي سخّر كافة الإمكانات لتطوير كرة القدم النسائية خاصة وأنها ضمن مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها العام الماضي.

‏‎وأضافت بن بهيان أن البطولة الدولية الودية تهدف إلى المزيد من الاحتكاك للاعبات المنتخب قبل خوض غمار البطولات الرسمية المستقبلية.