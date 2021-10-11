بطولة اندية آسيا بالكرة الطائرة: غاز الجنوب العراقي يحقق فوزاً "مهماً" على كاظمة الكويتي

شفق نيوز/ حقق فريق نادي غاز الجنوب العراقي يوم الاثنين، فوزه الثالث على على نادي كاظمة الكويتي بثلاث أشواط مقابل شوطين، في ختام مبارياته في المجموعة (A) ضمن بطولة آسيا للأندية بالكرة الطائرة المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك.

ويلعب غاز الجنوب العراقي في المجموعة (A) الى جانب اندية نوكهون اومنيك التايلندي، الماتي الكازاخستاني، كاظمة الكويتي و سيب سبورت السيرلانكي.

وكان غاز الجنوب حقق فوزه الأول في بطولة اسيا للاندية بالكرة الطائرة الجارية حاليا في تايلند ، على حساب الماتي الكازاخستاني 3-2، بينما خسر غاز الجنوب مباراته الثانية أمام مستضيف البطولة نادي نوخون راتشاسيما التايلندي 3-1 أشواط، وفاز على سيب سبورتس السريلانكي بثلاثة اشواط مقابل لاشيء في بطولة آسيا للاندية.